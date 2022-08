Mopedfahrer stürzt in Kurve bei Großsorheim

Auf der Kreisstraße bei Großsorheim ist ein 16-Jähriger auf der sogenannten Applauskurven-Strecke mit dem Moped verunglückt.

Auf der sogenannten Applauskurven-Strecke nahe dem Harburger Stadtteil Großsorheim ist wieder einmal ein Zweiradfahrer verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war am Sonntag gegen 17 Uhr ein 16-Jähriger aus dem Ries mit seinem Moped auf der Kreisstraße von der Anhöhe her in Richtung Großsorheim unterwegs. In einer Rechtskurve konnte der Jugendliche wegen zu hoher Geschwindigkeit die Spur nicht halten, geriet auf die Gegenfahrbahn und dort ins Bankett. Der Fahrer stürzte und zog sich wohl schwerere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Am Moped entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. (AZ)