Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Die 23-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg muss mit dem Rettungshubschrauber geholt werden. Der Unfall passierte in der "Applauskurve".

Die sogenannte Applauskurve bei Großsorheim auf der Kreisstraße DON 16 macht wieder einmal von sich reden: Wie die Polizei meldet, stürzte dort eine Motorradfahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 17.45 Uhr. Die 23-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg war alleinbeteiligt. Sie stürzte von ihrer Maschine und erlitt beim Aufprall auf die Fahrbahn unter anderem eine erhebliche Rückenverletzung. Sie wurde per Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum nach Augsburg zur medizinischen Behandlung geflogen. An dem sportlichen Motorrad japanischer Baureihe entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)