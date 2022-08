Sunfield-Festival Großsorheim: Feiern inmitten von 15.000 Sonnenblumen

Das Sunfield-Festival in Großsorheim hat ein einzigartiges Ambiente vorzuweisen. Am Wochenende wird zwischen Tausenden Sonnenblumen Party gemacht.

Wenn es blüht in Großsorheim, dann ist die Zeit reif für das Sunfield-Festival. Am Wochenende des 26. und 27. August wird inmitten von 15.000 Sonnenblumen gefeiert. Das ist nur möglich, weil die Organisatoren seit Monaten für die Veranstaltung arbeiten.

Schon seit Ende April laufen die Vorbereitungen. Tausende Kerne werden eingepflanzt, die bis zum 26. August zu prachtvollen Sonnenblumen werden. Denn nur mit den Blumen funktioniert die besondere Idee der Veranstaltung überhaupt. Im August sind es nun rund 15.000 Stück, die auf dem Festivalgelände blühen, sagt Veranstalter Maximilian Frisch von der Evangelischen Landjugend in Großsorheim. "Pro Woche wurden bis vor kurzer Zeit um die 20 Stunden Arbeit in das Areal gesteckt. Es wurde regelmäßig gegossen und gemäht, damit jetzt alles passt", sagt er.

Beim Sunfield-Festival wird in diesem Jahr wieder inmitten von Tausenden Sonnenblumen gefeiert. Die Vorbereitungen für die große Party nehmen viel Zeit in Anspruch. Foto: Fabian Kapfer (Archivbild)

Das ganze Dorf hilft mit, damit in Großsorheim das Sunfield-Festival stattfinden kann

Unmittelbar vor dem Festival sind es freilich einige Stunden mehr geworden. Das Sunfield-Festvial in Großsorheim, das Freitag und Samstag inmitten von Sonnenblumen stattfindet, sei nur durch eine große Anzahl an Helferinnen und Helfern möglich. "Man vergisst diesen Punkt ganz schnell, aber wir haben wahnsinnig viele Unterstützerinnen und Unterstützer im Dorf. Beim Aufbau haben wir bei den Personen eine Alterspanne von acht bis 75 Jahren, die alle mithelfen", erzählt Frisch. Dazu komme auch die Bereitschaft der Grundstückbesitzer, ihre Fläche dafür zur Verfügung zu stellen. "Es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir das auf diesem Areal so lange alles vorbereiten und auch durchführen dürfen." Schließlich gehe es nicht nur darum, die zahlreichen Bars oder die Bühne aufzubauen, sondern auch die Anlage immer gut zu pflegen.

Für die umliegenden Dörfer gibt es in diesem Jahr zudem ein attraktives Angebot, das die Umwelt schonen soll. Frisch sagt: "Wir haben Shuttle-Busse, die durch die Ortschaften in der Nachbarschaft fahren und die Leute zum Festival bringen. In der Nacht können sie mit den Bussen auch wieder zurück." Vier Euro kostet eine Fahrt im Bus, der Fahrplan kann auf der Instagram-Seite des Sunfield-Festivals eingesehen werden. Für die Musik sorgen am Freitag DJ Haggis und DJ Effex, am Samstag wird DJ Gibbs für die Partygäste auflegen.

Info: Das Sunfield-Festival in Großsorheim findet am Freitag, 26. August, und am Samstag, 27. August, in Großsorheim statt. Einlass ist an beiden Tagen ab 21 Uhr, bis 4 Uhr wird bei dem Festival ausgeschenkt. Der Eintritt kostet dabei jeweils 7 Euro. Es gibt allerdings auch ein Kombi-Ticket für beide Tage, bei dem die Besucherinnen und Besucher ein Stoffarmband erhalten. Der Veranstalter verweist darauf, dass der Einlass für Personen unter 16 Jahren nicht möglich ist.

