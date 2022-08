Transporter verliert während Fahrt in Großsorheim viel Diesel

Der Fahrer bemerkte während der Fahrt, dass sein Wagen Öl verliert. Die Feuerwehren Harburg und Großsorheim mussten ausrücken.

Ein Transporter hat am Mittwochabend in Großsorheim großflächig Diesel verloren. Laut Polizei war der 55-jährige Fahrer gegen 19.20 Uhr mit dem Transportwagen in der Langgasse des Harburger Ortsteils in Richtung B25 unterwegs, als dieser bemerkte, dass er Kraftstoff verliert. Grund dafür war ein plötzlich aufgetretener Defekt des Motors. Der Fahrer stoppte seinen Wagen und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Wehren aus Harburg und Großsorheim rückten mit 15 Einsatzkräften an, um die etwa 300 Meter lange Ölspur zu binden. Mitarbeiter des Bauhofs beschilderten die Gefahrenstelle. Der Transporter konnte nicht weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. (AZ)