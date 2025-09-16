Gewitter sorgt in zwei Orten für einen Stromausfall

Die Haushalte in den beiden Harburger Stadttteilen Großsorheim und Hoppingen waren am Montagabend fast eine Stunde lang ohne Strom. Als Grund dafür nennt der Energieversorger EnBW ODR ein Gewitter. Das hielt auch die Freiwilligen Feuerwehr und den städtischen Bauhof in Harburg auf Trab.

Blitz, Donner und kräftiger Regen - das war die Situation um kurz nach 18 Uhr im südlichen Ries und im angrenzenden Jura-Bereich. Um 18.15 Uhr gingen in Großsorheim und Hoppingen die Lichter und elektrische Geräte sowie Anlagen aus. Was genau die Ursache war, wisse man nicht, so ODR-Pressesprecherin Nicole Fritz auf Anfrage unserer Redaktion. Klar sei aber der Zusammenhang mit dem Gewitter.

Kurzschluss in Leitung führt in Großsorheim und Hoppingen zu Stromausfall

Auf einem Abschnitt einer Überlandleitung im Bereich der beiden Dörfer habe es einen Kurzschluss gegeben. Die Leitung habe automatisch abgeschaltet, möglicherweise, weil ein Blitz dort eingeschlagen habe. Es könne aber auch etwas anderes gewesen sein. Das Unternehmen spricht hier allgemein von „atmosphärischen Auswirkungen“. Auf der Internetseite kachelmannwetter.de ist in besagtem Zeitraum kein Erdblitz in der Region verzeichnet.

Bevor die Leitung wieder eingeschaltet werden konnte, habe sie laut Nicole Fritz erst einmal überprüft werden müssen. Dazu seien Mitarbeiter vor Ort gewesen. Als klar war, dass die Infrastruktur unbeschädigt ist, seien Großsorheim und Hoppingen um 19.12 Uhr wieder ans Netz genommen worden.

Durch starken Regen wird an Baustelle in Harburg viel Kies weggeschwemmt

Zwischenzeitlich rückte in Harburg die Feuerwehr aus. Kommandant Florian Gaudera zufolge lag infolge des Gewitters ein größerer Ast, der von einem Baum abriss, an der neuen Wörnitzbrücke auf der Fahrbahn und musste weggeräumt werden. Gleiches sei in der Schlossstraße zu erledigen gewesen. Der Regen schwemmte an der Baustelle in der Stadelhofstraße - dort wird derzeit die Fahrbahn erneuert - den Unterbau weg. Weil das Gefälle dort ziemlich groß ist, gelangte viel Kies auf dem Asphalt talwärts. Der Bauhof machte mit schwerem Gerät die Fahrbahn wieder frei und beförderte das Material wieder zurück in den aufgerissenen Abschnitt.