Unfallflüchtiger beschädigt Straßenschild bei Großsorheim

Unweit der Applauskurve bei Großsorheim verursacht ein unbekannter Autofahrer einen Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Großsorheim und Mauren hat ein Unbekannter ein Verkehrsschild beschädigt und ist danach geflüchtet. Der Wagen prallte am Sonntag zwischen 7 Uhr und 8.25 Uhr gegen ein Verkehrsschild auf der Kreisstraße unweit der "Applauskurve". Eine Zeugin informierte die Polizei über das Gefahrenzeichen samt Schilderträger, das in mehreren Teilen auf der Fahrbahn lag. Dort waren ebenfalls Reifenspuren erkennbar. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Die Beamten räumten die Straße und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

