Zwei Unfälle an B25-Anschlussstelle bei Großsorheim

An Kreuzung von Bundesstraße und Staatsstraße bei Großsorheim passieren am Dienstag zwei Auffahrunfälle. Schaden ist groß. Technik von E-Auto spielt eine Rolle.

Innerhalb weniger Stunden hat es am Dienstag im Bereich der B25-Anschlussstelle bei Großsorheim zweimal ordentlich gekracht. Die beiden Unfällen, an denen insgesamt fünf Autos beteiligt waren, passierten fast an der gleichen Stelle. Der Sachschaden summiert sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei auf annähernd 50.000 Euro. In einem Fall spielte die Technik eines Elektroautos eine gewisse Rolle.

Die erste Karambolage geschah um kurz vor 13 Uhr. Eine 30-Jährige, die von Harburg her kam, wollte mit ihrem Pkw die Bundesstraße an der Anschlussstelle hin zur Staatsstraße verlassen. Die Frau bemerkte zu spät, dass eine 47-Jährige vor ihr mit ihrem Wagen auf dem Abbiegeast verkehrsbedingt bremsen musste. Ein Auffahrunfall war die Folge. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

E-Auto kommt auf Ausfädelspur bei Großsorheim zum Stillstand

Deutlich umfangreicher war das Schadensbild bei der zweiten Kollision, die laut Polizei um kurz nach 18.30 Uhr stattfand. Eine 39-Jährige, die in Richtung Nördlingen unterwegs war, ging auf Höhe der Ausfädelspur zur Staatsstraße vom Gas, wodurch das Elektroauto durch die Generatorbremse eigenständig rasch langsamer wurde und offenbar zum Stillstand kam. Ein 38-Jähriger, der mit seinem Pkw nachfolgte, erkannte dies zu spät und prallte auf das Heck des Autos. Kurz danach rauschte eine 47-Jährige mit ihrem Wagen in die Unfallstelle, wodurch die beiden vorderen Fahrzeuge nochmals ineinandergeschoben wurden.

Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Die beiden anderen Beteiligten gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Alle drei Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 40.000 Euro. Bis die Unfallstelle geräumt war, kam es zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)