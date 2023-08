Zwischen Sonnenblumen und Discosounds: Alle Infos zum Sunfield-Festival

Am Freitag beginnt das alljährlich stattfindende Festival zwischen tausenden Sonnenblumen in Großsorheim. Worauf sich die Besucher freuen können und was sich ändert.

Bald ist es wieder so weit: Am 25. August startet das Sunfield-Festival in Großsorheim. Umgeben von tausenden Sonnenblumen feiern die Besucherinnen und Besucher an zwei Abenden, zuerst zu den Beats der DJs Haggis und Brandy am Freitag, dann auf der Neunziger-Party mit DJ Diabolo am Samstag. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für das Festival - und bald wird man sich schon wieder um die Organisation für 2024 kümmern.

Maximilian Frisch von der Evangelischen Landjugend Großsorheim ist neben Christoph Hänlein Organisator des Festivals und begleitet jedes Jahr die Vorbereitungsarbeiten. Diese starten immer bereits ein Jahr vor dem Festival, wie Frisch auf Nachfrage der Redaktion berichtet: "Ab September kommt der Festausschuss zusammen, dann haben wir im Schnitt acht bis zehn Sitzungen über das Jahr verteilt." Konkret starteten die Vorbereitungen dann Ende April: "Da richten wir das Feld her, bis Anfang Mai säen wir die Sonnenblumen aus und ab dann beregnen und pflegen wir das Feld." Zwischen 15.000 und 16.000 Sonnenblumen haben die Helferinnen und Helfer in Form eines etwa zehn Meter breiten Gürtels rund um eine kreisrunde Fläche mit einem Durchmesser von etwa 60 Metern gesät. Pro Aktion seien acht bis zehn Leute beteiligt, so Frisch.

Sunfield-Festival Großsorheim: Den Shuttle-Bus wird es nicht mehr geben

Das Feld stelle ein ortsansässiger Landwirt, wie auch die benötigten Maschinen und den Parkplatz. Letzteren werden die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr auch brauchen, denn den Shuttle-Bus, der von Dorf zu Dorf fährt und Leute einsammelt und absetzt, wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. "Da hat es Probleme gegeben, am Ende hatten wir immer mehr Ärger als Nutzen", sagt Frisch. Abgesehen davon sei das Festival aber immer reibungslos über die Bühne gegangen. "Wir bekommen von der Polizei regelmäßig positive Rückmeldungen, weil es ein sehr friedliches Fest ist. Vielleicht wirken die Blumen ja beruhigend", meint er und lacht.

Auch in diesem Jahr wird es neben dem normalen Eintritt, der acht Euro kostet, ein vergünstigtes Kombiticket für 15 Euro geben. Wie gewohnt dürfen alle ab 16 Jahren an der Feier teilnehmen, mit Aufsichtsperson für unter 18-Jährige auch bis nach Mitternacht. An insgesamt fünf Bars werden die Besucherinnen und Besucher mit Shots, Wein, Bier, Schnaps und alkoholfreien Getränken versorgt. Für die Sicherheit der pro Abend rund 2000 Gäste ist eine Firma beauftragt, auch das Rote Kreuz wird für gesundheitliche Notfälle vor Ort sein.

Direkt nach Ende des Festivals in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Bühne von einem eigens engagierten Unternehmen wieder abgebaut, mit den sonstigen Aufräumarbeiten sind die Organisatoren mit ihren Helferinnen und Helfern ab Sonntagmorgen beschäftigt. Bis Sonntagabend soll alles abgebaut und aufgeräumt sein.