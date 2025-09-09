Schule nach Gewitter für den Unterricht bereit

Im Vergleich zum Kreisseniorenheim, zur Raiffeisen-Volksbank-Hauptstelle und zu manchem Hausbewohner ist die Leonhart-Fuchs-Schule bei den Starkregen-Fluten am vorigen Donnerstag in Wemding glimpflich davongekommen. Das teilt Rektorin Margit Stimpfle auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Wie berichtet, fiel bei dem über Stunden in der Region herrschenden Gewitter an jenem Abend in Wemding besonders viel Regen. Dies bekamen die Eigentümer beziehungsweise Bewohner von über 20 Gebäuden zu spüren. In deren Keller lief Wasser. So auch in der Altstadt, wo es unter anderem die Hauptstelle der Raiffeisen-Volksbank Wemding und das Pflegeheim des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU) Donau-Ries traf. In diesen beiden Institutionen entstand nach ersten groben Schätzungen jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

In Küche und Werkräumen der Schule steht das Wasser fast zehn Zentimeter hoch

Die Wassermassen bahnten sich ihren Weg auch in die Grund- und Mittelschule nördlich des historischen Zentrums. Der Hausmeister habe dies wenig später bei einem Kontrollgang durch das Schulhaus bemerkt und sofort die Feuerwehr gerufen, schildert Rektorin Stimpfle. Im Untergeschoß seien die Küche und die beiden Werkräume fast zehn Zentimeter hoch überschwemmt worden.

Wegen der Sommerferien hätten dort aber keine Stühle, Geräte und Maschinen auf dem Boden gestanden. Dadurch sei der Schaden in dem Gebäude, das ohnehin generalsaniert werden soll, gering. Um die Feuchtigkeit aus dem Bauwerk zu kriegen, laufen derzeit Trocknungsgeräte. Dem Start ins Schuljahr am kommenden Dienstag stehe jedoch nichts im Wege, erklärt Margit Stimpfle: „Das kriegen wir wieder hin.“