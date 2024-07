Auszeichnung für Mitgestalten

Wer etwas bewirken will, der muss sich einbringen: Das gilt nicht nur für die Politik, sondern für alle Bereiche der Gesellschaft. Demokratische Prozesse beginnen schon früh – in Bayern bereits in der Grundschule. Drei Jahre lang haben die Grundschülerinnen und Grundschüler der Leonhart-Fuchs Grundschule Wemding im Schulversuch „Mitdenken! Mitreden! Mitgestalten! – SMV an Grundschulen“ (kurz „MIT!“), bereits in frühen Jahren gelernt, dass es sich lohnt, für das eigene Anliegen einzustehen, eine Vertreterin/einen Vertreter zu wählen oder sich sogar selbst aufstellen zu lassen.

Ziel des Schulversuchs war die Entwicklung und Erprobung von Konzepten zur Teilhabe in grundschulspezifischen SMV-Strukturen, die Stärkung der Demokratieerziehung und mehr Demokratielernen durch stärkere Einbindung und umfassendere Teilhabe der Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung von Unterricht und Schulleben.

Die Schulen haben tolle Konzepte eingereicht

Für die Leonhart-Fuchs-Grundschule Wemding begann dieser Modellversuch zusammen mit 28 weiteren bayrischen Schulen zum Schuljahr 2021/2022. Bei der feierlichen Abschlussveranstaltung zeichnete Kultusministerin Anna Stolz die Modellschulen für ihre Verdienste um Mitbestimmung und Teilhabe aus.

Die Ministerin betonte dabei: „Schule ist ein Ort zum Lernen und zum Leben. Wer sich an seiner Schule wohlfühlt, kann auch gut lernen. Und wir alle fühlen uns dort besonders wohl, wo wir auch mitbestimmen können, denn gelebte Demokratie kann nicht früh genug beginnen. Die teilnehmenden Schulen haben ausgefeilte Konzepte für die SMV an der Grundschule entwickelt, neue Formen der Mitbestimmung ausprobiert und die Möglichkeiten zur Teilhabe der Schülerinnen und Schüler massiv gestärkt. Dabei freue ich mich besonders über das große Engagement der Schülerinnen und Schüler, die dazu beigetragen haben, dass zahlreiche Entscheidungen an ihrer Schule von nun an gemeinsam getroffen werden. Damit sind sie echte Vorbilder für Demokratie.“ (AZ)