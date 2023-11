Im kleinen Ort Gundelsheim gibt es einen besonderen Weihnachtsmarkt

In Gundelsheim gibt es einen Weihnachtsbasar, bei dem fast der ganze Ort eingebunden wird. Auch die Plätzchen sind etwas besonderes.

Weihnachtsmärkte finden oft in größeren Orten statt - das ist das kleine Juradörfchen Gundelsheim nicht. Angefangen hat das Ganze mit einer kleinen Krippenausstellung in einer unscheinbaren Garage. Was dann daraus wurde, ist der Initiative des Bürger– und Heimatvereins Gundelsheim zu verdanken: Ein Weihnachtsbasar auf den ganzen Ort verteilt.

Bastelräume werden zu Ausstellungsflächen, Kellerräume zu Backstuben, ehemalige Stallungen zu Suppenküchen, ein Laden für handwerkliche hochwertige Korbflechtkunst wird zum Magnet für die Besucher, in einer großen Halle wird Kalligrafie angeboten und gleichzeitig Werbung für den neuen Dorfladen „GunDoLa“ gemacht mit Plätzchen, die das Ladenlogo tragen. Auf einem ehemaligen Misthaufen wurde eine Hütte gebaut, die als Verkaufsladen fungiert, daneben gibt es Schafe zum Streicheln. Ob nun selbstgemachte Kerzen, Gehäkeltes, Engel und Sonstiges aus Treibholz, Bastelarbeiten jeglicher Art, Adventsdeko, Töpferarbeiten oder Drechselarbeiten: Der Markt war auf 30 Plätze über den ganzen Ort verteilt.

17 Bilder Weihnachtszauber in Gundelsheim Foto: Josef Heckl

Im Zentrum stand der Dorfplatz, mit vielen Lichtern geschmückt und jeder Menge Verpflegungsständen für das leibliche Wohl. Egal welchen Weg man durch die große Runde im Dorf wählte, dort kam man immer wieder zwangsläufig vorbei und blieb beim Glühwein oder einem Paar Grillwürstchen hängen und plauderte mit den vielen Besuchern. Das Besondere und somit der groß Gewinn am Gundelsheimer Weihnachtsbasar ist die Tatsache, dass nahezu alle Aussteller und Betreiber aus dem Ort oder der direkten Nachbarschaft kommen. Abends wurde es besinnlich bei Lichterschein und Musik vom Kirchen- und Posaunenchor.