Gelddieb im Schützenheim in Gundelsheim

Im Schützenheim in Gundelsheim macht sich ein Dieb zu schaffen. Die Polizei sichert Spuren.

Ein Unbekannter hat aus dem Schützenheim im Treuchtlinger Stadtteil Gundelsheim Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, geschah dies zwischen Samstag, zwei Uhr und Sonntag, acht Uhr. Das Geld befand sich in einer Kasse. Beamte konnten Spuren sichern, unter anderem auch solche, die zeigen, wie der Täter in das Gebäude gelangte und dieses wieder verließ. Die Inspektion in Treuchtlingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09142/96440. (AZ)