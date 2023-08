Gundelsheimer gründen Verein für einen SB-Dorfladen

Eine Initiative in Gundelsheim will ein Geschäft für die Nahversorgung gründen. So sieht das Konzept aus.

Im Treuchtlinger Ortsteil Gundelsheim soll es bald einen Dorfladen geben. Nun hat sich ein Verein formiert, der dieses Projekt anpackt. Bei der Gründungsversammlung freute sich Wahlleiter Engelbert Seider darüber, dass über 60 Interessierte anwesend waren.

Im Herbst 2022 hatte Ortssprecher Karl Heckl die Idee zum ersten Mal in den Ortsausschuss eingebracht. Heckl fand schnell einige Mitstreiter. Vor etwa 30 Jahren schloss der letzte Tante-Emma-Laden im Dorf. Seitdem müssen die Gundelsheimer zehn Kilometer bis zum nächsten Supermarkt fahren. Der Laden nennt sich "Gundola", die Abkürzung für Gunddelsheimer Dorfladen. Das Geschäft soll den Bewohnern eine Einkaufsmöglichkeit für Dinge des täglichen Bedarfs bieten, was insbesondere Personen, die nicht (mehr) mobil sind, eine große Erleichterung bringen soll. Nicht zu verachten sei auch der positive Effekt für die Umwelt, so die Initiatoren.

Der Dorfladen in Gundelsheim soll rund um die Uhr geöffnet sein

Der Laden soll rund um die Uhr geöffnet sein und ohne Verkaufspersonal funktionieren, also in Selbstbedienung. „Wichtig ist natürlich, dass nicht nur Noteinkäufe dort getätigt werden“, so Versammlungsleiter Wolfgang Ritter. Zuversichtlich stimmt ihn das Ergebnis einer unverbindlichen Umfrage. Am Anfang des Planungsprozesses hatten immerhin 66 Haushalte angekündigt, regelmäßig im SB-Dorfladen einkaufen zu wollen.

51 Gründungsmitglieder wählten jetzt einen zwölfköpfigen Vorstand für den „wirtschaftlichen Verein“. Unter anderem wird die Anerkennung der Gemeinnützigkeit angestrebt, schließlich ist auch ein Lieferservice für Senioren, die nicht mehr allein einkaufen gehen können, oder für kranke Mitbürger angedacht. In den kommenden Monaten hat das Team um den neu gewählten Vorsitzenden Wolfgang Ritter und seine beiden Stellvertreter Arno Pfeifer und Katharina Vogl noch viele Fragen zu klären: Wo genau soll der Laden stehen, wird dafür ein bereits vorhandenes Gebäude genutzt oder ein Container aufgestellt, wie wird das Ganze finanziert und wie werden die anfallenden Arbeiten gestemmt?

Der Vorsitzende hofft auf eine Eröffnung des Ladens im Frühjahr 2024

Ritter dazu: „Unser Ziel ist, alle Entscheidungen transparent zu machen und die Mitglieder mitreden zu lassen.“ Der Vorsitzende hofft, bis zum Frühjahr 2024 die Eröffnung feiern zu können: "Wenn dann nur 15 Leute zehn bis fünfzehn Euro täglich in unserem Dorfladen ausgeben, dann rechnet es sich schon.“ (AZ)