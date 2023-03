Markus Schuster ist jetzt Vorsitzender des TSV Gundelsheim

Der Gundelsheimer Verein wählt seine Führungsriege neu und ehrt zahlreiche Mitglieder.

Der TSV Gundelsheim hat einen neuen Vorsitzenden. Bei den Neuwahlen in der Jahreshauptversammlung trat Andreas Tschunke nicht mehr an. Sein Nachfolger ist Markus Schuster. Der Verein ehrte in der Versammlung auch zahlreiche Mitglieder.

Tschunke bedankte sich bei den zahlreichen Helfern, die den Verein bei den Festlichkeiten und Arbeitseinsätzen regelmäßig unterstützten. Außerdem bedankte er sich beim FC Weilheim/Rehau für die mittlerweile seit 20 Jahren bestehende Fußball-Partnerschaft. Abteilungsleiter Stefan Tschunke berichtete, die sportliche Bilanz könne sich durchaus sehen lassen. Nach einer guten Saison 2021/2022 habe man in der laufenden Spielrunde gute Chancen auf die Meisterschaft. Jugendleiter Maximilian Schuster verwies darauf, dass die Zahl der Spieler aus dem TSV durchaus höher sein könnte. Kassier Manuel Eder sagte, trotz großer Investitionen in den vergangenen Jahren, darunter eine neue Flutlichtanlage und ein neuer Zaun um das Gelände, verlaufe der Trend weiter positiv.

Zahlreiche Mitglieder des TSV Gundelsheim wurden geehrt

Der Ehrenamtsbeauftragte Alexander Dollinger würdigte zusammen mit Andreas Tschunke folgende Mitglieder: für 300 Fußballspiele Dominik Gehring, für 500 Spiele Tobias Lehrl, für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft Simon Achleitner, Erich Degen, Markus Liebhardt und Manuel Nier-Bachmeier, für 35 Jahre Felicitas Hübner, Gertraud Jank-Pfeifer, Hans Schaller, Markus Schuster und Sebastian Seider, für 30 Jahre Verbandsmitgliedschaft Alexander Dollinger, Hannelore Grube und Reiner Schmidbauer, für 40 Jahre Centa Bachmeier, Helga Dollinger, Josef Dollinger, Ralf Künzel, Harald Pfeifer und Walter Wenninger, für 50 Jahre Brunhilde Antwerber, Peter Antwerber, Rita Bässler, Josef Pfeifer, Hannelore Ritter, Walli Schmidbauer, Ingrid Seider, Helga Wagner und Richard Wagner, für 55 Jahre Lothar Bachmeier und Urban Seel, für 65 Jahre Xaver Pfleger und Anton Schmidbauer. Für 15 Jahre Vereinsfunktion wurde Andreas Tschunke geehrt und für 50 Jahre Vereinsfunktion Rita Bässler. Sie leitet seit einem halben Jahrhundert die Damengymnastik.

Bei den Neuwahlen traten auch Beisitzerin Erika Schuster und Kassenprüfer Arno Pfeifer nicht mehr an. Die neue Führungsriege sieht so aus: Vorsitzender Markus Schuster, 2. Vorsitzender Dominik Gehring, 3. Vorsitzender Reiner Schmidbauer, Kassier Manuel Eder, Schriftführer Fabian Pfeifer. Beisitzer sind Tim Aurnhammer, Ann-Katrin Hüttner, Tobias Hüttner, Tobias Lehrl, Jonas Pfeifer, Katharina Pfeifer, Stefan Reichardt und Markus Schussmann. Kassenprüfer sind Wolfgang Ritter und Thomas Schuster.

Markus Schuster bedankte er sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern sowie bei Klaus Tschunke für seine langjährigen Dienste als Platzwart. Bei den Aktivitäten 2023 steht das Fest anlässlich des 75-jährigen Bestehens des TSV mit Mittelpunkt. Gefeiert wird vom 7. bis 9. Juli. (AZ)