Auto rollt in Gunzenheim ins Gebüsch

Eine 79-Jährige vergisst, die Handbremse zu ziehen. Daraufhin macht sich der Wagen selbstständig.

Am Sonntagmittag stellte eine 79-jährige Kaisheimerin ihr Auto in der Waldstraße in Gunzenheim ab. Sie vergaß dabei laut Polizei, den Wagen gegen das Wegrollen zu sichern. Und genau das passierte dann. Das Auto rollte los. Letztlich blieb es in einem Gebüsch hängen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Die Frau wurde von der Polizei verwarnt. (AZ)