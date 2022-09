Künstlerische Kürbisse aus Gunzenheim - jetzt auch "für immer"

Plus Melanie Ward aus Gunzenheim ist Kürbiskünstlerin. Um ihre Werke zu erhalten, hat sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Auch heuer verlost sie für den guten Zweck.

Nach einem langen, trockenen Sommer beginnt nun der Herbst - und damit einmal mehr die Hochsaison für Kürbisschnitzerin Melanie Ward. Sie erinnern sich? Seit drei Jahren versteigert die 35-Jährige für Halloween (31. Oktober) Kürbisse für den guten Zweck - wahre Kunstwerke, die staunen lassen. Mit viel Fingerfertigkeit und noch mehr Geduld gelingt es ihr, aus den bauchigen Früchten detailverliebte Gesichter und andere Motive zu erschaffen. Die gebürtige Amerikanerin ist mit Halloween groß geworden, hat das Brauchtum dazu von Kindheit an inhaliert. "Wir haben an Halloween immer geschnitzt, das war ganz normal", erzählt sie.