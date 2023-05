Tödlicher Radler-Sturz im Wald: Polizei geht von Unfall aus

Plus Der tödliche Unfall im Forst nahe Gunzenheim gibt aber weiter Rätsel auf. Die Obduktion des Leichnams hat nun stattgefunden.

Nach dem Tod eines Radfahrers im Wald nahe Gunzenheim geht die Polizei weiter von einem Unfall aus. Inzwischen wurde am Rechtsmedizinischen Institut in München der Leichnam des 53-Jährigen obduziert.

Die Staatsanwaltschaft hatte dies angeordnet, um die Todesursache zu klären. Denn nach wie vor ist völlig unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Der Mann aus dem Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Wemding war am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) abends mit seinem Fahrrad auf Tour. Wie die Polizei inzwischen weiß, war der Freizeitsportler mit einem sogenannten Speed-Pedelec (S-Pedelec) unterwegs. Dieses gilt als Kraftfahrzeug analog einem Kleinkraftrad. Der Elektromotor unterstützt bis zu einer Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometern. Für ein S-Pedelec, das wegen des möglichen hohen Tempos beispielsweise nicht auf einem Radweg benutzt werden darf, ist ein Führerschein der Klasse AM nötig.