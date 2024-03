Gut Sulz/Münster

vor 4 Min.

Weit mehr als nur der Hallelujah-Cohen

Steven Lichtenwimmer und Lara Wächter übernahmen den musikalischen Teil des Leonard-Cohen-Abends in Gut Sulz.

Plus In Gut Sulz machen Lesung und Musik mit den vielen Facetten des Leonard Cohen bekannt. Das Publikum trifft einen zerrissenen, exzentrischen, talentierten und beeindruckenden Menschen.

Von Barbara Würmseher

Das also ist er: ein älterer Herr mit sympathischem Blick, dessen leise lächelnder Mund die Melancholie in den dunklen, mandelförmigen Augen nicht zu verbergen vermag. Das weiße Haar - früher eine dichte Mähne - liegt schütter am markanten Schädel.

Das also ist Leonard Cohen. Jener Hallelujah-Cohen, dessen wohl berühmtestes Lied gefühlt auf allen Hochzeiten gesungen wird, auf allen Gedenkfeiern und Friedensfesten erklingt, in Gottesdiensten und bei sämtlichen stillen Anlässen, die nachdenklich machen.

