Gaudi für Klein und Groß: Der Faschingsumzug in Hafenreut

Am Faschingsumzug in Hafenreut kommt der Spaß nicht zu kurz. Etwa zehn Fußgruppen ziehen gut gelaunt durch den Ort und lassen die Narrensaison ausklingen.

"Bei uns gibt es keine Anmeldungen. Wir wissen erst, wie viele wir sind, wenn wir loslaufen", erklärte Sabine Deckinger von Spielplatzverein. Die Organisatoren des Hafenreuter Faschingsumzugs freuten sich sichtlich auf diesen Höhepunkt in der Narren-Saison. "Dieser Umzug ist für unsere Kinder hier im Ort und für die, die im Herzen noch Kinder geblieben sind. Eine Veranstaltung für Klein und Groß", erklärte der zweite Vorsitzende des Spielplatzvereins Hafenreut, Ulrich Kreisbeck.

Das war auch an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu sehen. Viele Kinder liefen mit oder standen am Rand und fingen die Süßigkeiten. Begleitet von strahlendem Sonnenschein und bester Laune zogen etwa zehn Fußgruppen durch den Ort. Ausgestattet mit Bollerwagen oder kleinen Anhängern ging es zuerst die Georgenstraße entlang, dann durch die Siedlung. Nach einer kurzen Pause inklusive Stärkung am Haus des Spielplatzvereins machten sich die Faschingsbegeisterten auf zur Endstation, dem Feuerwehrhaus. Dort trafen sich sowohl die Fußgruppen als auch die Zuschauer zu Kaltgetränken, Kaffee und selbst gemachtem Kuchen. Die Freiwillige Feuerwehr Hafenreut sorgte dabei für Sicherheit.

Dorfhexen, Männerballett und Musiker im Gefängnis-Look

"Viele der Leute, die hier dabei sind, kommen aus Hafenreut", erklärte Kreisbeck, der den Umzug anführte. Aber auch Nachbarorte wie Buchdorf, Kaisheim und Marxheim waren vertreten. Mit von der Partie waren unter anderem die Musiker des Musikvereins aus Kaisheim, fast alle im gestreiften Gefängnis-Outfit. Sie liefen direkt hinter dem Zweiten Vorsitzenden und sorgten für Unterhaltung sowohl während als auch nach dem Gaudiwurm. Die Dorfhexen boten ihr neues Hexen-Camp an und machten damit der TV-Serie "Dschungelcamp" Konkurrenz. Außerdem sammelten sie Spenden für den Verein. Die Gäste aus Marxheim warben auf ihrem Wagen mit einem potenziellen Arbeitgeber, dem Bauhof. Die Herren vom Männerballett unterstrichen: Sie wollen keine Deponie, das Verkehrsaufkommen sei bereits jetzt zu hoch und das Abwasser deutlich teurer geworden.

Ein weiterer Hingucker waren die kleinen Garden, die immer wieder kurzen Tänze aufführten. "Uns fehlen Trainer", brachte Sabine Deckinger die Lage auf den Punkt. Deswegen gebe es kein Prinzenpaar und keine Showtanzgruppe. Doch immerhin konnten die Kinder gemeinsam üben, um am Hafenreuter Faschingsball Anfang Februar aufzutreten.

Lesen Sie dazu auch