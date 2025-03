Fasching in Hafenreut: So schön ist der womöglich kleinster Umzug der Region

Der Himmel strahlt und mit ihm die Narren und Närrinnen, die in Hafenreut Richtung Feuerwehrhaus strömen. Auch in diesem Jahr ist das ganze Dorf unterwegs, um am Faschingsumzug teilzunehmen. Während sich die Gruppen zur Aufstellung treffen, werden in vielen Vorgärten und auf den Gehwegen Bänke, Stühle und Tische mit Erfrischungen aufgestellt. Freudige Erwartung liegt in der Luft – Hafenreut ist bereit.

