Drei Wildunfälle mit Rehen in kurzer Zeit

Im Gebiet der Polizeiinspektion Donauwörth werden am Montagabend drei Wildunfälle gemeldet. Diese passieren bei Hagau, Heroldingen und Katzenstein.

Innerhalb weniger Stunden hat die Polizeiinspektion Donauwörth in ihrem Gebiet am Montagabend drei Wildunfälle aufnehmen müssen. Wohl drei Rehe verloren ihre Leben und es entstand Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro.

Gegen 20 Uhr, so die Polizei, stieß ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hagau und Wolferstadt etwa 400 Meter nach dem Ortsschild frontal gegen ein Reh, das die Fahrbahn überquerte. Das Tier sprang sichtbar verletzt davon. Um 20.30 Uhr geschah Ähnliches auf der Staatsstraße zwischen Alerheim und Heroldingen. Dort konnte ein 49-Jähriger einem Reh nicht mehr ausweichen. Das Tier verendete.

„Vorausschauendes Fahren und erhöhtes Gefahrenbewusstsein helfen, folgenschwere Wildunfälle zu vermeiden.

Wildtiere können die Geschwindigkeit von Autos nicht einschätzen und warten nicht am Fahrbahnrand, bis Sie vorbeigefahren sind.

Achtung: Wildtiere sind meist nicht allein unterwegs. Einem Tier könnten weitere folgen.“



Wenige Stunden später krachte es auf der Kreisstraße nahe dem Weiler Katzenstein bei Heroldingen. Dort erfasste ebenfalls ein Pkw ein Reh. Dieses kam ums Leben. (AZ)