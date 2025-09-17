Badespaß in den Hallenbädern ist wieder möglich

Mit dem Ende der Sommerferien vollzieht sich in der Region ein Wechsel im Freizeitangebot. Die Freibäder schließen (solange nicht bereits geschehen) in den kommenden Tagen. Damit einher geht der Saisonstart in den Hallenbädern. In Asbach-Bäumenheim, Harburg, Monheim und Rain begann in dieser Woche der Betrieb. Dem Badespaß in der kühlen Jahreszeit steht nichts im Weg. An den Öffnungszeiten und bei den Eintrittspreisen ändert sich im Vergleich zum Vorjahr fast nichts.

Das Hallenbad in Asbach-Bäumenheim machte am Mittwoch um 15.30 Uhr auf. „Da haben die ersten Besucher schon gewartet“, berichtet Badleiterin Karin Haller gegenüber unserer Redaktion. Die Premierengäste genössen das Wasser. Das war mit 31 Grad sogleich pudelwarm, denn mittwochs ist jeweils „Warmbadetag“. An den anderen Tagen beträgt die Wassertemperatur 29 Grad. Die Öffnungszeiten insgesamt sind in Bäumenheim gleich geblieben. Montags ist das Bad generell geschlossen. Dienstag, Mittwoch und Donnertag ist bis 21 Uhr geöffnet, donnerstags auch morgens von 6 bis 8 Uhr, ansonsten jeweils nur vom Nachmittag an.

Die Eintrittspreise im Bäumenheimer Bad sind unverändert

Nicht angetastet hat die Gemeinde auch die Eintrittspreise. Erwachsene zahlen weiter 3,80 Euro. Eine Zehnerkarte kostet 34,20 Euro, eine Jahreskarte 125 Euro. Jugendliche bezahlen pro Einzelkarte 2,50 Euro, Kinder 1,90 Euro. Die Hallenbad-Saison endet in Bäumenheim Mitte Mai.

Die Tarife im Hallenbad in Harburg hat die Stadt ebenfalls nicht verändert. Das Bad hat dienstags bis samstags geöffnet. Dienstag, Mittwoch und Freitag ist bis 20.30 Uhr auf, am Donnerstag von 8 bis 13 Uhr. Am Samstag ist das Becken von 13 bis 14 Uhr Senioren vorbehalten, ehe bis 18 Uhr auch jüngere Gäste willkommen sind. In den vergangenen Jahren war das Harburger Hallenbad zwischen November und Februar auch sonntags in Betrieb. Hier gebe es heuer wegen Personalmangels noch ein Fragezeichen, erklärt Werner Nothofer, Geschäftsleiter im Rathaus. Die Saison in Harburg endet am 11. April.

Das Hallenbad in Rain ist täglich geöffnet

An allen Wochentagen für die Allgemeinheit geöffnet hat seit dieser Woche wieder das Hallenbad in Rain: montags von 16 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags jeweils von 16 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 12 Uhr. In der Freizeiteinrichtung, die nach der Sanierung seit 2024 in neuem Glanz erstrahlt, kann auch mit Karte bezahlt werden. Die Stadt verzichtete auf eine Tariferhöhung. Somit kostet eine Einzelkarte für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene 4 Euro (ermäßigt: 3 Euro), eine Zehnerkarte 32 Euro und eine Jahreskarte 122 Euro. Früh- und Spätschwimmer bezahlen 2,50 Euro. Für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren sind für eine Einzelkarte 2,50 Euzro fällig, für eine Zehnerkarte 20 Euro und für eine Jahreskarte 70 Euro.

Etwas später, nämlich am Samstag, 4. Oktober, beginnt im Jurabad in Monheim die Saison 2025/26. Geöffnet ist dort montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags. Freitags ist von 11 bis 13 Uhr Seniorenschwimmen angesagt. An Sonntagen startet der Betrieb schon um 10 Uhr.

Das Stadtbad am Mangoldfelsen in Donauwörth ist an zwei Tagen für die Öffentlichkeit auf

Das Stadtbad am Mangoldfelsen in Donauwörth ist vom 13. Oktober an für die Öffentlichkeit nutzbar - und zwar donnerstags und freitags jeweils von 17 bis 21 Uhr. Die übrigen Zeiten sind von Schulen und Vereinen belegt.