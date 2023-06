35 weitere Haushalte in Hamlar werden mit Nahwärme versorgt

Plus Die Biogasanlage im Bäumenheimer Ortsteil soll für 13 Millionen Euro erweitert werden. Mit dem neuen Nahwärmenetz können Hundertausende Liter Öl eingespart werden.

Schon zum übernächsten Winter könnten die Haushalte im Bäumenheimer Ortsteil Hamlar mit Nahwärme versorgt werden. Diese Möglichkeit deutet sich jedenfalls an, nachdem die dortige Biogasanlage mit einem Aufwand von 13 Millionen Euro erweitert werden soll. Bereits 35 Haushalte haben signalisiert, sich anschließen zu lassen, wie der Geschäftsführer Markus Sporrer der betreibenden SM-Energy im Gemeinderat darlegte.

Die Firma aus Mitterteich betreibt die Biogasanlage seit 2015. Nun soll sie umfangreich aufgerüstet werden, wozu ein Bebauungsplan notwendig sein wird. Bürgermeister Martin Paninka erklärte, dass er von der Idee der Nahwärmeversorgung angetan sei, liege man damit doch ganz auf der Linie der politisch gewollten Neuorientierung.