Bogenschießen Schützenverein Diana Hamlar

Die Bogenschützen des Schützenvereins Diana Hamlar führten die diesjährige 3D Vereinsmeisterschaft im vereinseigenen Parcours in Hamlar durch. Auf zwei Tage verteilt traten 12 Jugendliche und 18 Erwachsene im Wettbewerb an. Es mussten 24 3D-Kunststofftiere á 2 Pfeile geschossen werden. Bei den Jugendlichen wurde Sofie Franke mit 255 Punkten Vereinsmeisterin vor Sophie Paulus (207 Punkte) und Antonia Hörr (206 Punkte). Manuel Tönnis sicherte sich den Vereinsmeistertitel bei den Jungs mit 245 Punkten knapp vor Fabian Wolff (242 Punkte) und Martin Wolff (190 Punkte). Gewinnerin bei den Damen wurde Elisabeth Barfüßer mit 189 Punkten vor Marijane Lix (166 Punkte) und Nicole Wolff (148 Punkte). Den Titel bei den Herren gewann Peter Birkner mit 266 Punkten knapp vor Christian Lix (264 Punkte) und Norbert Singer (246 Punkte). An beiden Tagen hatten die Bogenschützen Glück. Trotz des angesagten Regenwochenendes konnte die Meisterschaft bei trockenem Wetter durchgeführt werden. Auch das gemeinsame Grillen mit selbst gemachten Salaten und die Siegerehrungen konnten im Parcours stattfinden. Ein Ausweichen in das Schützenheim wäre noch nicht möglich gewesen. Hier findet derzeit die Sanierung der Schäden aus dem Hochwasser 2024 statt.

