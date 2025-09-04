Deutscher Vizemeister im Bogenschießen kommt aus Hamlar

Icon vergrößern Siegerehrung Bogenschießen Foto: Nicole Wolff Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Siegerehrung Bogenschießen Foto: Nicole Wolff

Die Deutsche Meisterschaft im Wettbewerb WA Bogen 3D fand in Bad Kreuznach statt. Um daran teilnehmen zu dürfen, musste man die Qualifikationen über die Bezirks- und Bayerischen Meisterschaften schaffen. Fabian Wolff vom Schützenverein Diana Hamlar ist dies gelungen. Der Gewinn des zweiten Platzes bei der Deutschen Meisterschaft in der Jugendklasse Traditionelle Bogen ist der bisherige Höhepunkt in seiner sportlichen Laufbahn. Mit seinen erst 16 Jahren zeigte er sich beim Turnier routiniert und besonders treffsicher. Unter den besten Bogenschützen Deutschlands ist der Gewinn der Silbermedaille eine großartige Leistung. Schützenmeister Thomas Barfüßer gratulierte Fabian Wolff und bezeichnete ihn als Aushängeschild des Schützenvereins Diana Hamlar.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!