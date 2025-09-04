Icon Menü
Hamlar: Deutscher Vizemeister im Bogenschießen kommt aus Hamlar

Hamlar

Deutscher Vizemeister im Bogenschießen kommt aus Hamlar

Fabian Wolff erzielt ein Spitzenergebnis
Von Elisabeth Barfüßer für Schützenverein Diana Hamlar e.V.
    • |
    • |
    • |
    Deutscher Vizemeister Fabian Wolff
    Deutscher Vizemeister Fabian Wolff Foto: Nicole Wolff
    Siegerehrung Bogenschießen
    Siegerehrung Bogenschießen Foto: Nicole Wolff

    Die Deutsche Meisterschaft im Wettbewerb WA Bogen 3D fand in Bad Kreuznach statt. Um daran teilnehmen zu dürfen, musste man die Qualifikationen über die Bezirks- und Bayerischen Meisterschaften schaffen. Fabian Wolff vom Schützenverein Diana Hamlar ist dies gelungen. Der Gewinn des zweiten Platzes bei der Deutschen Meisterschaft in der Jugendklasse Traditionelle Bogen ist der bisherige Höhepunkt in seiner sportlichen Laufbahn. Mit seinen erst 16 Jahren zeigte er sich beim Turnier routiniert und besonders treffsicher. Unter den besten Bogenschützen Deutschlands ist der Gewinn der Silbermedaille eine großartige Leistung. Schützenmeister Thomas Barfüßer gratulierte Fabian Wolff und bezeichnete ihn als Aushängeschild des Schützenvereins Diana Hamlar.

