Ferienprogramm Bogenschießen

Auch heuer luden die Diana Hamlar Bogenschützen über das Ferienprogramm der Gemeinde Asbach-Bäumenheim zum Bogenschießen ein. 5 Jugendliche nahmen daran teil und durften nach einer Unterweisung in die Technik den ersten Umgang mit Pfeil und Bogen an den Scheiben ausprobieren. Die Trainer Marco, Nicole, Sofie und Thomas korrigierten immer wieder die Haltung der Jugendlichen und schon bald stellten sich gute Treffer ein. So vorbereitet, ging’s in den vereinseigenen 3D-Bogenparcours, wo auf lebensgroße Kunststofftiere wie Luchs, Steinbock, Reh und Krokodil geschossen wurde. Als die Kraft und die Konzentration nachließen, erhielten die Nachwuchsschützen eine Brotzeit zur Stärkung und eine Urkunde zur Erinnerung. Die Jugendlichen waren vom Bogensport begeistert. Generell können Jugendliche ab 10 Jahren und Erwachsene gerne zum Schnuppern ins Training kommen. Alle Informationen und Kontaktdaten sind unter www.schuetzen-hamlar.de zu finden.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!