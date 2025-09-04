Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Hamlar: Ferienprogramm Bogenschießen

Hamlar

Ferienprogramm Bogenschießen

Mit Pfeil und Bogen durch den 3D-Parcours
Von Elisabeth Barfüßer für Schützenverein Diana Hamlar e.V.
    • |
    • |
    • |
    v.li: Maximilian Bürger, Fabian Wolff, Marco Kunz, Sofie Franke, Nicole Wolff, Alina Thiere, Leon Hörmann, Ferdinand Lang, Noah Timm, Schützenmeister Thomas Barfüßer
    v.li: Maximilian Bürger, Fabian Wolff, Marco Kunz, Sofie Franke, Nicole Wolff, Alina Thiere, Leon Hörmann, Ferdinand Lang, Noah Timm, Schützenmeister Thomas Barfüßer Foto: Elisabeth Barfüßer

    Auch heuer luden die Diana Hamlar Bogenschützen über das Ferienprogramm der Gemeinde Asbach-Bäumenheim zum Bogenschießen ein. 5 Jugendliche nahmen daran teil und durften nach einer Unterweisung in die Technik den ersten Umgang mit Pfeil und Bogen an den Scheiben ausprobieren. Die Trainer Marco, Nicole, Sofie und Thomas korrigierten immer wieder die Haltung der Jugendlichen und schon bald stellten sich gute Treffer ein. So vorbereitet, ging’s in den vereinseigenen 3D-Bogenparcours, wo auf lebensgroße Kunststofftiere wie Luchs, Steinbock, Reh und Krokodil geschossen wurde. Als die Kraft und die Konzentration nachließen, erhielten die Nachwuchsschützen eine Brotzeit zur Stärkung und eine Urkunde zur Erinnerung. Die Jugendlichen waren vom Bogensport begeistert. Generell können Jugendliche ab 10 Jahren und Erwachsene gerne zum Schnuppern ins Training kommen. Alle Informationen und Kontaktdaten sind unter www.schuetzen-hamlar.de zu finden.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden