Hamlar

24.11.2022

Grenzebach baut Kraftwerk: Hamlar bricht in energieautarke Zukunft auf

So könnte das Nahwärmenetz aussehen, dass in naher Zukunft ganz Hamlar beim Heizen vom Gas unabhängig machen könnte.

Plus Die Firma Grenzebach will in Hamlar CO₂-frei werden, hierfür baut sie ein Blockheizkraftwerk mit SM Energy. Die Anwohner sollen davon profitieren.

Von Celine Theiss

Autarkie als Ziel - drei Parteien, die sich allesamt in Hamlar befinden, schließen sich wohl bald zu einem großen Projekt zusammen. Die Firma Grenzebach, das Energieunternehmen SM Energy, das die Biogasanlage im Ortsteil betreibt, und die Bürgerinnen und Bürger könnten es gemeinsam schaffen, energetisch unabhängig zu werden. Im Grunde genommen soll in Zukunft ein Blockheizkraftwerk (BHKW) den gesamten Wärmebedarf des Anlagenbauers decken - und das womöglich schon in zwei Jahren. Der schöne Nebeneffekt: Auch die Anwohner sollen mit der Wärme versorgt werden. Die hohe Beteiligung von etwa 70 Anliegern am Informationsabend in der Kantine von Grenzebach zeigt, dass diese Idee Wirklichkeit werden könnte.

