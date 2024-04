Grenzebach bei Innovationsschau in Berlin

Die Firma Grenzebach mit Sitz in Hamlar ist eines von bundesweit 190 ausgewählten Unternehmen, die am 4. und 5. Juni bei der "Woche der Umwelt" im Park von Schloss Bellevue in Berlin ausstellen dürfen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt laden zu dem Ereignis ein, das einer Pressemitteilung zufolge auch als "große Innovationsschau rund um eine nachhaltige Zukunft" gilt.

Grenzebach stellt sein Phosphor-Recycling-Verfahren vor, mit dem Städte und Gemeinden den Rohstoff Phosphor direkt an der Kläranlage aus dem Klärschlamm zurückgewinnen können. Ziel des Verfahrens sei es, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Für die "Woche der Umwelt" bewarben sich etwa 400 Firmen. Sie wurde 2002 vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau ins Leben gerufen und findet heuer zum siebten Mal statt. (AZ)