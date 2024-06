Hamlar

vor 17 Min.

Hochwasser in Hamlar. Firma Grenzebach bleibt weiteren Tag geschlossen

Plus Die Hochwasser-Situation in Hamlar hat sich am Dienstag nochmals verschärft. Schäden bei Grenzebach und im Ort sind noch nicht absehbar.

Von Wolfgang Widemann

Die Firma Grenzebach in Hamlar bleibt in jedem Fall einen weiteren Tag und damit auch am Mittwoch geschlossen. Das teilt Andrea Steigerwald, die Pressesprecherin des Unternehmens, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das Werk in Hamlar ist seit Montag wegen des Hochwassers vom Egelseebach dicht.

Rund 600 Beschäftigte sind davon betroffen. Wer kann, arbeitet von Zuhause aus per Computer. Einige Mitarbeiter sind der Sprecherin zufolge vor Ort, um in erster Linie die IT-Infrastruktur zu sichern und am Laufen zu halten. Die Server stünden höher und seien nicht direkt vom Wasser gefährdet. Jedoch seien Kabel im Boden verlegt. Würden diese nass, könnte es Probleme geben. Aus Sicherheitsgründen seien ein paar Server abgeschaltet.

