SM Energy unterstützt Tierheim Hamlar mit Spende für neue Wärmeversorgung

Das Tierheim Hamlar erhält umfassende Unterstützung vom Energieunternehmen SM Energy, um nach den Folgen des Hochwassers im Juni 2024 wieder auf die Beine zu kommen. Besonders stark betroffen war damals die Heizungsanlage des Tierheims, die durch die Wassermassen vollständig zerstört wurde. Seither musste die Wärmeversorgung über eine provisorische Pelletheizung notdürftig sichergestellt werden. Nun bietet SM Energy dem Tierheim eine langfristige und nachhaltige Lösung. Die SME Kraftwerke GmbH, ein Unternehmen der SM Energy Gruppe, betreibt die ortsansässige Biogasanlage in Hamlar. Seit März 2025 wird die in dieser Anlage produzierte Wärme dem Tierheim über ein eigens errichtetes Nahwärmenetz zur Verfügung gestellt. Die Erschließungskosten in Höhe von rund 160.000 Euro (brutto) wurden vollständig von SM Energy übernommen. Nach Abzug einer Förderung trägt das Unternehmen die verbleibenden Investitionskosten vollständig. Darüber hinaus übergab SM Energy dem Tierheim eine Spende in Höhe von 6.500 €, die zur finanziellen Entlastung der Netzanschlusskosten beitragen sollen. Auch bei den laufenden Energiekosten kommt das Unternehmen dem Tierheim entgegen: Pro Kilowattstunde übernimmt SM Energy einen Teil der Energiekosten. Es sind bereits weitere Schritte für eine nachhaltige energetische Optimierung des Tierheims - auch stromtechnisch - geplant. SM-Energy erarbeitet derzeit entsprechende Projektlösungen. Die Leitung des Tierheims Brigitte Scherb zeigte sich tief berührt von der umfassenden Unterstützung: „Diese Hilfe ist für uns ein großer Schritt zurück zur Normalität – und ein Zeichen echter Solidarität.“ Das Tierheim Hamlar engagiert sich seit vielen Jahren für verwaiste und heimatlose Tiere in der Region. Es bietet ihnen Schutz, Pflege und die Chance auf ein neues Zuhause. Die Spendenaktion von SM Energy zeigt beispielhaft, wie regionale Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und sich für das Gemeinwohl starkmachen.

