Ungewöhnlicher Wildunfall: Fasan prallt im Flug gegen Auto

Auf der B16 bei Hamlar hat sich ein in dieser Form in der Region seltener Wildunfall ereignet. Für das Tier endete er tödlich.

Ein in dieser Konstellation in der Region äußerst seltener Wildunfall hat sich am frühen Montagabend auf der B 16 zwischen Donauwörth und Rain ereignet. Auf Höhe Hamlar überflog der Polizei zufolge ein Fasan die Bundesstraße. Ein Pkw, mit dem ein 62-Jähriger in Richtung Rain unterwegs war, erfasste den Vogel im Flug.

Der Zusammenstoß endete für das Tier tödlich. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. (AZ)