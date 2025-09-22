Weniger Mitarbeiter, Kurzarbeit, neue Geschäftsfelder: Umbruch bei Grenzebach

Von einer „Zäsur“ sprach Grenzebach-Geschäftsführer Steven Althaus im vergangenen Jahr mit Blick auf die Auswirkungen des Hochwassers auf den Standort Hamlar. Das Profil dort werde sich verändern. Nun ist klar, wie das geschehen soll. Der Standort selbst steht zwar nicht infrage - doch wird es in Hamlar einige Veränderungen geben. Das erklärte die Geschäftsführung in Person von Standortleiter Egbert Wenninger den Beschäftigten bei einer Mitarbeiterversammlung. Grund für die Veränderungen ist die Situation am Markt, der sich für den Maschinenbauer offenbar deutlich abgekühlt hat.

Rund 600 Mitarbeiter waren zuletzt in Hamlar beschäftigt, bei dieser Zahl wird es aber in den kommenden Jahren nicht bleiben. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung erklärt, wird es eine Korrektur der Mitarbeiterzahl „über natürliche Fluktuation“ bis Ende des kommenden Jahres und darüber hinaus geben. Dabei geht es also nicht um Entlassungen, sondern wird die Reduktion zum Beispiel über Mitarbeiter erreicht, die in Rente gehen. Wie viele Stellen dadurch eingespart werden, möchte die Geschäftsführung auf Anfrage aber nicht mitteilen. Darüber hinaus setzt Grenzebach in Hamlar in Zukunft auf Kurzarbeit, wenn es zu einer Unterauslastung kommt. Man stelle aber weiterhin Auszubildende ein, wie die Geschäftsführung erklärt.

Grenzebach in Hamlar hat mit einer rückläufigen Nachfrage zu kämpfen

Tatsächlich ist die Auftragslage nicht mehr so gut wie vor einigen Jahren. „Nach außergewöhnlich starken Geschäftsjahren von 2021 bis 2023 verzeichnet die Glasindustrie derzeit eine Normalisierung mit rückläufiger Nachfrage und zunehmendem Wettbewerbsdruck, insbesondere aus China“, erklärt das Unternehmen. Für 2026 werde branchenweit mit einem Rückgang gerechnet. Erst für 2027 erwartet Grenzebach wieder eine leichte Erholung.

Räumlich möchte sich Grenzebach am Standort Hamlar aber vorerst nicht verändern. Selbiges hatte das Management gegenüber unserer Redaktion noch Ende des vergangenen Jahres in Aussicht gestellt. „Wir möchten lieber in die Leute und die Weiterentwicklung investieren statt in Gebäude“, begründet die Geschäftsführung diese Entscheidung gegenüber unserer Redaktion. Die Hallen, die vom verheerenden Hochwasser im vergangenen Jahr betroffen waren, bleiben weiterhin leer. Die Produktionsfläche bleibt bei 17.000 Quadratmetern.

Grenzebach verkauft doch keine Bereiche des Standorts Hamlar

Ende 2024 hieß es auch, es liefen Verkaufsgespräche für manche Geschäftsbereiche. Diese Überlegungen sind nun aber vom Tisch, wie die Geschäftsführung unterstreicht. Neben dem Kerngeschäft Glas sind auch die Additive Fertigung sowie das Rührreibschweißen in Hamlar beheimatet. „Da sehen wir auch Potenzial und wollen uns weiterentwickeln.“ Außerdem werden neue Betätigungsfelder in den Blick genommen. Das betrifft laut Geschäftsführung zum Beispiel die Glas-Lager-Logistik. Es werde dort, anders als in der Produktion, immer noch sehr viel manuell gearbeitet. „Hier wollen wir automatisierte Lösungen anbieten.“ Grundsätzlich spielten Digitalisierung und Software eine wichtige Rolle.

Darüber hinaus plant man bei Grenzebach mit flacheren Hierarchien. Einen Schritt ist das Unternehmen diesbezüglich bereits im August gegangen: Damals wurde die Leitung des Standorts Hamlar und die Business Unit Glas unter Führung von Egbert Wenninger zusammengeführt. Im kommenden Jahr werde das Werk in Hamlar organisatorisch deutlicher von anderen Gruppenteilen getrennt. Es bleibe aber Hauptquartier des Unternehmens. „Ziel dieser Maßnahmen ist es, Entscheidungswege zu verkürzen, die Kundennähe zu erhöhen und die Handlungsfähigkeit in einem herausfordernden globalen Umfeld zu stärken“, heißt es in der Mitteilung. Durch die neue Zuordnung würden künftig Beschäftigte in zentrale Unternehmensbereiche wie zum Beispiel IT, Compliance, Kommunikation und Finanzen gebündelt, wenn sie gruppenweit für alle Standorte und Geschäftsbereiche der Grenzebach-Gruppe tätig sind. Das bedeutet aber nicht, dass Mitarbeiter aus Hamlar an andere Firmenstandorte abgezogen werden, wie die Geschäftsführung gegenüber unserer Redaktion betont. In der Mitteilung heißt es abschließend: Mit den Maßnahmen konzentriere sich Grenzebach darauf, „den Standort nachhaltig rentabel und zukunftssicher auszurichten“.