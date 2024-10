Besondere Ehre für verdiente Unparteiische

Eine besondere Ehrung nahm der Handballbezirk Schwaben vor. Die Bezirksspielleitung hatte beschlossen, diejenigen Handballfreunde zu einem Ehrenabend einzuladen, die seit mehr als zehn Jahren das Ehrenamt eines Schiedsrichters ausüben und in den letzten beiden Spielzeiten ihr Soll an Spielleitungen erfüllt haben. Der Ehrungsabend fand in der Waldgaststätte Peterhof nahe Gersthofen statt. Der Einladung folgten eine ganze Reihe von Schiedsrichtern und Schíedsrichterinnen, die mindestens zehn Jahre aktiv waren.

Es gabEhrungen für 10, 20, 30, 40 und 50 Jahre andauernde Schiedsrichtereinsätze. Zwei Sportkameraden wurden sogar für 55-jährigen Einsatz als Handballschiedsrichter ausgezeichnet. Vom TSV Bäumenheim wurden zu diesem Ehrungsabend drei Schiedsrichter eingeladen: Stefan Schiele, der seit zehn Jahren Handballspiele leitet. Bernhard Müller, der seit 35 Jahren aktiv dabei ist, und Harald Hämmerlein, der seit 40 Jahren als Schiedsrichter aktiv mitwirkt. Die Ehrungen nahm Rainer Kopp, der Vorsitzende des Handballbezirks Schwaben, vor

Ein emotionaler Höhepunkt war die Verabschiedung von Hermann Schwenger, der zuvor für 50 Jahre als Schiedsrichter geehrt wurde. Er war langjähriger Schiedsrichtereinteiler und -ausbilder für den Bezirk Schwaben. Ende vergangenen Jahres hatte er seinen Rücktritt angekündigt. Er wurde mit einem neu geschaffenen Ehrenpreis des Bayerischen Handballverbandes (BHV) für sein „Lebenswerk“ ausgezeichnet. „Standing Ovation“ und minutenlanger Applaus unterstrichen die Wertschätzung der Anwesenden. (AZ)