Der nächste Schritt in der Karriere des Donauwörther Handballers Max Neuhaus

Plus Nach einer längeren Verletzung fehlten dem 23-jährigen Handballer bei den Eulen Ludwigshafen die Einsatzzeiten. Deshalb wechselt er zu einem Konkurrenten.

Von Fabian Kapfer

Es war nicht das Jahr des Max Neuhaus. Der 23-Jährige, der gebürtig aus Donauwörth kommt, ist seit 2019 bei den Eulen Ludwigshafen und verzeichnete dort auch seine ersten Einsätze in der Handball-Bundesliga. Nach dem Abstieg aus der höchsten deutschen Spielklasse blieb der Rückraumspieler den Eulen treu. Dort wurde er zu einem der Publikumslieblinge, erhielt wegen seines enormen Einsatzes den Spitznamen "Traktor". Doch der kam im Vorfeld dieser Saison nicht so richtig in Gang. Nach einer Verletzungspause setzte sein Trainer kaum mehr auf ihn - weshalb Neuhaus Ludwigshafen zum Ende der Saison verlassen wird.

Schon damals ein Torjäger: Max Neuhaus erzielte vor zehn Jahren zwanzig Tore für die B-Jugend des VSC Donauwörth im Spiel gegen Mainburg. Foto: Szilvia Izsó

Sein neuer Club ist der Traditionsklub TUSEM Essen. Der spielt ebenfalls in der zweiten Liga und ist aktuell Tabellennachbar von Ludwigshafen. Neuhaus sagt: "Für mich lief es nicht zufriedenstellend. Ich hab in der Vorbereitung noch viel gespielt, aber gerade als es mit der Saison losging, hatte ich Probleme mit beiden Knien." Letztlich hatte der Handballer in beiden eine Schleimbeutelentzündung. Wohl eine Folge von Stürzen, bei denen Keime oder Bakterien durch Schürfwunden in jedes Knie gekommen seien. Das habe sich dann entzündet. Und Neuhaus war erst einmal einen Monat raus.

