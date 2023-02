TSV Bäumenheim: Ein Topspiel, das nichts für schwache Nerven ist

Lange sieht es im Bezirksliga-Spiel der Bäumenheimer Handballer nach einem klaren Sieg aus. Doch in der Schlussphase der Partie gegen Göggingen II wird es noch einmal richtig spannend.

Nichts für schwache Nerven war das erste Bezirksliga-Heimspiel der Bäumenheimer Handballer im Jahr 2023 gegen den TSV Göggingen II. Dabei sah alles nach einem klaren Sieg der Gastgeber aus, die nach 50 Minuten klar mit 26:21 vorne lagen. Doch die Angst vor dem Gewinnen lähmte anscheinend die Bäumenheimer in den letzten Minuten, die sich am Ende bei Torwart Patrick Hill bedanken konnten, dass die Punkte beim 29:27-Sieg in der Schmutterhalle blieben.

Dem Tabellenstand nach war es das Spitzenspiel des Wochenendes, denn der Zweite spielte gegen den Dritten. Doch muss ganz klar resümiert werden, dass beide Mannschaften diesem Anspruch mit ihrer Spielweise nicht gerecht wurden. Die Bäumenheimer agierten in der Abwehr zu sorglos und ließen vor allem den gegnerischen Außenspielern zu viele Freiräume, die nahezu jeden Wurf im Tor unterbrachten. Das anfangs ausgeglichene Spiel (3:3) drehte sich dann zugunsten der Gäste, die ein 3:6 vorlegen konnten. Die Bäumenheimer gingen in dieser Phase allzu fahrlässig mit ihren Chancen um. Konzentrierteres Spiel brachte dann den 6:6 Ausgleich. Ein Strafwurf von Matthias Klement, der alle acht Versuche zum Torerfolg nutzen konnte, brachte die 7:6-Führung. Die Gastgeber schienen sich dann beim 10:8 und 13:11 absetzen zu können, doch durch die mangelnde Chancenverwertung, die sich wie ein roter Faden durchs TSV-Spiel zog, ging es nur mit einem 13:12 in die Halbzeitpause. Nur dem starken Auftritt von Keeper Markus Liehr war diese knappe Führung zu verdanken.

TSV Bäumenheim bricht kurz vor Schluss ein

In der zweiten Hälfte ging es nahezu ausgeglichen weiter. Die Gastgeber lagen zwar in der Folgezeit ständig mit ein, zwei Toren vorn, ließen aber durch Nachlässigkeiten in der Abwehr die Gögginger wieder herankommen. So ging es ausgeglichen weiter bis zur 43. Minute, es hieß 21:21.

Der TSV Bäumenheim (mit Silviu-Ciprian Ioja, rechts in Schwarz) setzte sich trotz einer Schwächephase am Ende gegen den Gegner aus Göggingen durch. Foto: Szilvia Izsó

Dann folgte die stärkste Phase der Gastgeber, die nun ihrem zweiten Platz gerecht wurden. Konzentrierte Abwehr, schnelles Angriffsspiel, jeder Ballgewinn zum Konter genutzt, innerhalb von sechs Minuten konnten sie eine 26:21 Führung vorlegen. Bis zum 28:23 hatten die Bäumenheimer das Spiel, fest im Griff, die Zuschauer standen wie ein Mann hinter der Mannschaft. Unerklärlich eigentlich der folgende Einbruch der Mannschaft, die sich in der Folgezeit kaum noch Chancen erspielen konnte. Die Routiniers der Gäste witterten Morgenluft, konnten auf 28:25 verkürzen. Das 29:25 durch Dennis Ott brachte etwas Ruhe rein, doch es waren noch vier Minuten zu spielen. Nun machte sich der Torwartwechsel beim TSV bezahlt, denn Patrick Hill war sofort auf Betriebstemperatur und brachte mit zwei tollen Paraden in den Schlussminuten die Gäste zur Verzweiflung. In der Schlussminute gab es stehenden Ovationen für die Gastgeber, die nach dem Schlusspfiff für ihren 29:27-Erfolg gefeiert wurden. Mit dem Erfolg wurde Göggingen erst einmal um vier Punkte distanziert, gleichzeitig konnten die Bäumenheimer zum Spitzenreiter Freidberg III aufschließen. (hh)

TSV Bäumenheim: Markus Liehr und Patrick Hill (im Tor) – Fabian Köpf, Andreas Jung (3), Lukas Hurle (3), Jonas Uhl (1), Dominik Grob, Udo Kasten, Dennis Ott (6), Matthias Klement (8/8), Jago Heinisch (5), Silviu-Ciprian Ioja (3), Mark Krebs und Jan Vogler.