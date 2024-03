TSV Bäumenheim: Fans erleben Wechselbad der Gefühle

Die Handballerinnen des TSV Bäumenheim schlagen Tabellennachbar TV Gundelfingen II mit 20:17. Am Ende wird es knapp.

Am Ende überwog die Freude über zwei wichtige Punkte gegen den direkten Tabellennachbarn. Doch zuvor erlebten die Fans der Bäumenheimer Handballerinnen ein Wechselbad der Gefühle. In den ersten zehn Minuten dominierten beide Abwehrreihen. Torchancen waren Mangelware, sodass es nach zehn Minuten erst 2:2 hieß. Nach 15 Minuten (4:3) wurden die Gastgeberinnen dann deutlich zielstrebiger in ihren Aktionen. Da die Abwehr weiterhin stabil stand, gelangen fünf Tore in Serie zum 9:3. Ballverluste brachten dann die Gäste wieder ins Spiel, die auf 9:6 verkürzen konnten. Die Bäumenheimerinnen konterten ebenfalls mit drei Toren in Folge und bauten ihre Führung auf 12:6 aus. Doch noch vor der Pause konnten die Gäste auf 12:8 verkürzen, am Ende mit einem direkt verwandelten Freiwurf.

Anfangs der zweiten Hälfte dann wieder gute Szenen der Gastgeberinnen, die ihre Führung auf 16:9 ausbauen konnten. Bis zum 19:12 sah dann alles nach einem klaren Sieg der TSV-Frauen aus. Doch unerklärlich dann der komplette Einbruch in den letzten zehn Minuten. Es häuften sich die Fehlwürfe, dazu technische Fehler. Die Gäste konnten dies nutzten, die Führung schmolz Tor um Tor, Gundelfingen kam bis auf 19:17 heran. Ein Kraftakt von Krisztina Engi zum 20:17 brachte bereits drei Minuten vor dem Ende den Siegtreffer. Die letzte Gäste-Chance vereitelte Keeperin Annalena Sailer, die den vierten Strafwurf abwehren konnte. Sie war am Ende der Garant für den Erfolg. (AZ)

TSV Bäumenheim: Sailer (im Tor) – Bauer (5), Engi (7/3), Sailer, Mair (1), Schober (2), Dür (2), Jennewein, Weidner, Klement, Krupka, Schirner und Kratzer (3).

Lesen Sie dazu auch