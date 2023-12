TSV Bäumenheim gewinnt sein erstes Bezirksoberliga-Spiel

Die Bäumenheimer Handballer sorgen in Haunstetten für eine kleine Sensation und schlagen den Favoriten mit 30:29. Am Ende ist die Partie immens spannend.

Für eine vorgezogene Weihnachtsbescherung haben die Handballer des TSV Bäumenheim gesorgt: eine Woche nach dem 20:39-Debakel in Aichach zeigten sich die TSV-Spieler beim Gastspiel in Haunstetten von einer ganz anderen Seite. Als Tabellenletzter fuhren die Bäumenheimer zum Dritten und sorgten dort für eine Sensation. Dass es nach relativ klarer Führung in der zweiten Hälfte noch mal eng werden könnte, war zu erwarten gewesen. Doch die Überraschung gelang Dennis Ott, der quasi mit dem Schlusspfiff den 30:29-Siegtreffer für die Gäste erzielte.

Die Bäumenheimer stellten sich von Anfang an ihrer Herausforderung, zeigten nicht nur Kampfgeist, sondern waren Haunstetten in allen Belangen ein ebenbürtiger Gegner. Die Gäste lagen nach vier Minuten mit 2:0 vorn, erst nach fünf Minuten kamen die Gastgeber zum 1:2. Fortan verlief das Spiel ausgeglichen, mehr als ein Tor Abstand gab es nie bis zur Pause. Haunstetten führte nur einmal beim 10:9, ansonsten hatten die Gäste bis zur Pause (13:14) knapp die Nase vorn.

Yannik Scherer glänzt für den TSV Bäumenheim im Tor

Nach Wiederbeginn verlief das Spiel weiterhin bis zum 16:16 ausgeglichen. Dann übernahm nicht der Favorit das Kommando, sondern der Außenseiter aus Bäumenheim. Mit vier Toren in Serie lag die Mannschaft 20:16 vorn. Ein Gegentor wurde mit drei weiteren Treffern zum 23:17 beantwortet. Die Abwehr stand in dieser Phase sehr sicher, hatte dazu in Keeper Yannik Scherer einen überragenden Rückhalt. Nach dem Rücktritt von Patrick Hill als Torwart und dem Ausfall von Markus Liehr übernahm der ehemalige Kreisläufer diese Aufgabe. Als beim 25:21 zwei TSV-Spieler auf die Strafbank mussten, konnte Haunstetten dies nicht nutzen, im Gegenteil: Jago Heinisch erhöhte sogar auf 26:21, wenig später gelang ihm auch das 27:21.

Es waren noch achteinhalb Minuten zu spielen, die nicht enden wollten. Haunstetten stemmte sich nun gegen die Niederlage, wurde deutlich stärker und kam bis auf 27:28 heran. „Chippo“ Ioja sorgte mit dem 27:29 noch einmal für Luft, aber Haunstetten konnte auf 28:29 verkürzen und 30 Sekunden vor dem Ende zum 29:29 ausgleichen. Doch der letzte Angriff gehörte den Gästen und Dennis Ott fasste kurz vor dem Abpfiff allen Mut zusammen und knallte den Ball zum 30:29-Siegtreffer in die Maschen. Verdient oder glücklich – danach fragte am Ende keiner. Wichtig war der erste Saisonsieg, mit dem die sogenannte rote Laterne an den Kissinger SC abgegeben wurde.