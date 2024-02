TSV Bäumenheim hat zu viel Respekt vor dem Ligaprimus

Gehemmte Gäste sind beim TV Gundelfingen ohne echte Chance. Zu spät zeigen sie ihr Können. Am Ende kann sich die Torquote aber durchaus sehen lassen.

Der Überraschungserfolg blieb aus. Der TSV Bäumenheim musste sich beim klaren Tabellenführer der Bezirksoberliga, dem TV Gundelfingen, klar geschlagen geben. Mit 43:31 (21:13) behaupteten sich die Hausherren deutlich. Die Bäumenheimer Herren gingen mit zu viel Respekt vor dem Tabellenführer in dieses Spiel. Anstatt frei aufzuspielen, wie sie es später taten, gelang in den ersten Minuten gar nichts.

Die Mannschaft traute sich nicht viel zu, war vor allem in der Abwehr immer den berühmten Schritt zu spät. So war es nicht verwunderlich, dass die Gastgeber nach knapp sechs Minuten mit 7:1 vorne lagen. Trainer Tarek Tayeh versuchte nach vier Minuten in einer Auszeit, seine Mannschaft wachzurütteln, doch es änderte sich nicht viel. Es gelang zwar im Angriff etwas mehr, doch die Achillessehne blieb die Abwehr, die zu oft das Nachsehen hatte. Doch mit zunehmender Spieldauer wurde diese Begegnung offener. Die Gäste konnten spielerisch etwas besser mithalten, doch der Rückstand blieb gleich. Die Gundelfinger spielten ihre Angriffe wesentlich konsequent aus, gingen zielstrebiger zur Sache und bauten ihre Führung bis zur Pause auf 21:13 aus.

TSV Bäumenheim spielt nach der Pause deutlich stärker

Offensichtlich hat das Trainerteam in der Pause die richtigen Worte gefunden, denn die Bäumenheimer präsentierten sich in der zweiten Hälfte von einer ganz anderen Seite. Die Abwehr hatte sich nun besser auf ihre Gegenspieler eingestellt, unterband die Gundelfinger Angriffe durch besseres Stellungsspiel. Und vorne ging es mit Zug zum gegnerischen Tor. Anders als zu Spielbeginn waren die Bäumenheimer nun voll im Spiel. Den Gästen gelang ein 9:5-Lauf, der sie bis auf 26:22 an den Spitzenreiter heranbrachte. Es waren für die Gäste-Fans tolle knapp neun Minuten, in denen schon mal von einer Sensation geträumt werden durfte.

Mit 31 Toren, wie hier dem vewandelten Siebenmeter von Matthias Klement (im Tor Dominik Brucker), gelang dem TSV Bäumenheim eine ansehnliche Torausbeute. Zu wenig allerdings, um den Tabellenführer zu schlagen. Foto: Karl Aumiller

Doch die Gundelfinger beendeten diese Träumerei durch eine Umstellung ihrer Abwehr. Sie griffen nun wesentlich aggressiver zu, was aus Gästesicht nicht entsprechend geahndet wurde. Mit drei Toren in Folge zum 29:22 wurde für klare Verhältnisse gesorgt. Die Bäumenheimer ließen sich aber nicht entmutigen und spielten weiterhin beherzt mit. Bis zum 31:26 konnten sie einigermaßen mithalten, doch in den letzten 15 Minuten zog der Spitzenreiter noch einmal das Tempo an. Der konnte mit seinem effektiven Angriffsspiel den Vorsprung in acht Minuten auf 38:27 ausbauen. Die Gäste ließen sich davon nicht entmutigen, hielten weiter dagegen und trugen ihren Teil zu einem unterhaltsamen Spiel bei. Am Ende hieß es 43:31 für den Favoriten. Bisher hat es erst der TSV Göggingen geschafft, gegen die Gundelfinger Abwehr mehr als 30 Tore zu werfen (34:38). Nun hat auch der Tabellenvorletzte mehr als 30 Tore gegen den Spitzenreiter erzielt. (AZ)

TSV Bäumenheim: Markus Liehr und Yannik Scherer (im Tor) – Dennis Ott (3), Simon Lechner (1), Mark Krebs, Andreas Jung (4), Lukas Hurle (3), Jonas Uhl (3), Dominik Grob (2), Matthias Klement (6/6), Jago Heinisch (4) und Silviu-Ciprian Ioja (5).