TSV Bäumenheim vergibt seine wohl letzte Chance

Die Handballer sind Königsbrunn mit 23:33 klar unterlegen. Der Tabellennachbar ist enteilt. Das vereinfacht die Lage in der Bezirksoberliga für den TSV nicht.

Das war wohl die letzte Chance für die Bäumenheimer Handballer, den Abstand vom vorletzten Platz der Bezirksoberliga zum direkten Tabellennachbarn zu verringern. Doch nach der erneut deutlichen 23:33-Niederlage in Königsbrunn ist der Abstand auf Platz neun, den nun der TSV Göggingen nach seiner 34:38-Niederlage gegen Gundelfingen belegt, auf sechs Punkte angewachsen.

Das „Projekt Auswärtssieg“ stand schon vor dem Anpfiff auf wackligen Beinen, denn die Bäumenheimer hatten etliche Ausfälle zu verzeichnen. Drei Spieler der TSV-Zweiten halfen aus, damit wenigstens ein paar Auswechselspieler zur Verfügung standen. Königsbrunn begann das Spiel wie erwartet, zog sein technisch versiertes Angriffsspiel auf und lag von Beginn an in Führung. Doch die Gäste versteckten sich keineswegs, hatten ihrerseits Chancen, die sie nutzen konnten, sodass sich ein temporeiches Spiel entwickelte.

Ein Bruch im Spiel des TSV Bäumenheim

Nach knapp 21 Minuten lag Königsbrunn mit 10:8 vorn, als es Strafwurf für die Gäste gab. Doch ausgerechnet der erfolgreichste Torschütze am Samstag, „Chippo“ Ioja, der davor schon drei Strafwürfe verwandelt hatte, vergab diese Möglichkeit. Und als Ioja wenig später eine Zeitstrafe bekam, war dies der Bruch im TSV-Spiel. Die Gäste bekamen bis zum Pausenpfiff nichts Zählbares mehr zustande, Königsbrunn nutzte dagegen seine Chancen wesentlich effektiver und baute seine Führung noch auf 15:8 aus.

Anfangs der zweiten Hälfte gab es zunächst wieder ein ausgeglichenes Spiel, die Bäumenheimer konnten bis zum 12:18 den sechs-Tore-Abstand halten. Dann folgten wieder vier Minuten, in denen das Spiel entschieden wurde. Königsbrunn baute seine Führung auf 22:12 aus, und angesichts der vollbesetzten und ausgeglichenen Bank der Gastgeber schien es aussichtslos, dem Spiel noch einmal eine Wende zu geben. In den restlichen 18 Minuten blieb es bei der klaren Führung, die Bäumenheimer kamen zwar auf sieben Tore heran (19:26), doch mehr war nicht drin. Der zwölffache Torschütze „Chippo“ Ioja strahlte als einzige TSV-Spieler echte Torgefahr aus, insbesondere von den Außenspielern kam einfach zu wenig.

Am Ende mussten die TSV-Handballer mit einer klaren 23:33-Niederlage die Heimfahrt antreten. Das Nächste Punktspiel findet erst nach Fasching am 17. Februar in der heimischen Schmutterhalle statt. Für das Trainerteam hoffentlich Zeit genug, um die Mannschaft auf den Rest der Rückrunde vorzubereiten.

TSV Bäumenheim: Markus Liehr (im Tor) – Dennis Ott (2), Simon Lechner, Mark Krebs (1), Andreas Jung (3), Lukas Hurle (1), Manuel Brandt (2), Jago Heinisch (2), Andreas Biehle, Udo Kasten und Silviu-Ciprian Ioja (12/5).