Mit Handy am Steuer und Alkohol im Blut: Frau verursacht schweren Unfall

Nachdem am Sonntagnachmittag eine Autofahrerin bei Ebermergen wegen Handynutzung am Steuer verunglückt war, hat sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr nahe Wemding ein ähnlicher Unfall ereignet. Allerdings gab es dort noch andere Gründe. Die Verursacherin hat jetzt mächtig Ärger am Hals.

Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Kleinwagen auf der Ortsverbindungsstraße von Wemding in Richtung Polsingen unterwegs. Weil die 39-Jährige durch ihr Mobiltelefon abgelenkt war, kam ihr Wagen auf die Gegenfahrspur und anschließend ins linksseitige Bankett. Die Frau lenkte stark gegen, wodurch ihr Pkw nach rechts von der Fahrbahn schleuderte, sich zweimal überschlug und gegen einen Baum prallte. Eine Zeugin setzte einen Notruf ab, woraufhin Polizei, 15 Kräfte der Amerbacher Feuerwehr und der Rettungsdienst zu der Unfallstelle eilten.

Nach dem Unfall bei Wemding lässt sich das Opfer abholen

Sie erlebten eine Überraschung: Das Unfallopfer war verschwunden. Die 39-Jährige hatte sich bereits durch eine weitere Person abholen lassen. Beamte trafen die Verletzte wenig später im Raum Oettingen an. Da deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, folgte ein Test vor Ort. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Die 39-Jährige wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Sie erlitt durch den Unfall ein Schädel-Hirn-Trauma und weitere Verletzungen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg leiteten die aufnehmenden Beamten ein Strafverfahren gegen die Fahrerin wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, Trunkenheit im Verkehr sowie Missachtung der Straßenverkehrsordnung ein. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Am Wagen der Frau entstand Totalschaden. Der Pkw- sowie Flurschaden wird auf circa 16.000 Euro geschätzt. (AZ)