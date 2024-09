Dieb zieht seinem Opfer das Handy aus der Hosentasche

Eine junge Frau wurde am Montagnachmittag vor dem Parkhaus des Bahnhofs in Donauwörth bestohlen. Nach Angaben der Polizei befand sie sich in einer Menschentraube, als der Dieb das Gedränge nutzte und ihr das Mobiltelefon aus der hinteren Hosentasche zog. Als die Bestohlene das Fehlen ihres Handys bemerkte, war es bereits zu spät. Der Täter war bereits unerkannt verschwunden. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen, die sich am Montag gegen 15 Uhr rings um den Bahnhof aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 0906/70667-0 zu melden. (AZ)

