23 Täuflinge in der Wörnitz

Bei strahlendem Sonnenschein feierten 450 Gläubige am Wörnitzstrand in Harburg einen großen, evangelischen Taufgottesdienst. 23 Täuflinge wurden von insgesamt acht Pfarrern und Diakoninnen in der Wörnitz getauft, für die musikalische Begleitung sorgte die Donauwörther Kirchenband “Taste ‘n’ go”. Dass das Tauffest einen so großen Anklang gefunden hat, ist für die Pfarrer im Dekanat Donau-Ries keine große Überraschung. "Viele Menschen schätzen offene und gemeinschaftliche Formate, für die man selbst keinen großen Organisationsaufwand hat", so Ortspfarrerin Regine Kellermann, die das Tauffest organisiert hat. Unter den Täuflingen waren auch drei Jugendliche, die sich eigenständig zu ihrem Glauben bekannten. "Dieses Fest war für uns ein einzigartiges Erlebnis in einer traumhaften Kulisse. Wir sind froh und glücklich uns für diese Art von Taufe entschieden zu haben", so eine Taufmutter. Das nächste Tauffest wird voraussichtlich im Sommer 2026 stattfinden.

