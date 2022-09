48-Jähriger sitzt mit über zwei Promille am Steuer

Wie die Polizei feststellt, ist der Mann nicht nur betrunken, sondern hat auch keinen Führerschein.

Mit einem stark angetrunkenen Autofahrer hatte es die Polizei Donauwörth am Freitag gegen 17.30 Uhr zu tun. Laut Pressebericht kontrollierte eine Polizeistreife den 48-Jährigen, der mit seinem Fahrzeug in Harburg unterwegs war. Der Mann gab gegenüber den Polizisten an, er habe keinen Führerschein dabei. Da im Fahrzeug starker Alkoholgeruch festgestellt wurde, machten die Beamten mit ihm einen Atemalkoholtest. Die Überprüfung ergab einen Wert von über zwei Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Auf der Dienststelle stellt sich bei einer weiteren Recherche heraus, dass der Beschuldigte keinen gültigen Führerschein besitzt. Der polnische Führerschein war widerrufen worden. Der aus dem osteuropäischen Raum stammende Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Fahrzeugführer muss sich jetzt wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)