80 tote Fische im Wald: Mann legt Geständnis ab

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen einen Mann aus dem Ries eingeleitet, der zugibt, die 80 Giebel im Wald bei Harburg entsorgt zu haben.

Es war ein Vorfall, der lokal große Wellen schlug: Mitte März entdeckten Spaziergänger neben einem Waldweg am Hühnerberg bei Harburg etwa 80 Giebel, die sich noch bewegten. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Tiere mit einem Auto in einem Wasserbehälter auf den Berg gefahren und dann hinausgeschleudert worden waren. Als die Fische entdeckt wurden, bewegten sich noch, so der damalige Polizeibericht. Nun gab es einen erfolgreichen Durchsuchungsbeschluss.

Tote Fische: Verdächtiger gibt die Tat zu

Nach Zeugenhinweisen aus der Bevölkerung sowie polizeilicher Auswertung von Kameraaufzeichnungen ergaben sich laut Polizei konkrete Anhaltspunkte für die Tatbeteiligung eines Mannes aus einer Kommune im Ries. Ermittlungsbeamte der PI Donauwörth vollzogen in diesem Zusammenhang am Donnerstag einen vom Amtsgericht angeordneten Durchsuchungsbeschluss. Hierbei wurden mehrere Gegenstände und Unterlagen sichergestellt. Der Beschuldigte mittleren Alters räumte das Abladen der rund 80 Fische ein. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Die juristische Bewertung obliegt der zuständigen Staatsanwaltschaft. (AZ)