Alkohol am Steuer: Bußgeld und Fahrverbot für 23-Jährigen aus Wemding

Ein junger Mann aus Wemding gerät in Harburg in eine Polizeikontrolle. Er muss jetzt mit einem Fahrverbot rechnen.

Am Sonntagfrüh um kurz vor 3 Uhr unterzog die Polizei in Harburg in der Nördlinger Straße einen 23-jährigen Autofahrer aus Wemding einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Da die Beamten Alkoholgeruch feststellten, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der ihren Verdacht bestätigte.

Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ein weiterer, beweissicherer Test durchgeführt wurde, der ebenfalls ein deutlich über dem gesetzlichen Grenzwertliegendes Ergebnis erbrachte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Betroffenen erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. (AZ)