Alte Ecken neu entdeckt

Kürzlich zeigte das Bildungswerk Harburg die Fotos, die während des Workshops mit der Fotografin Rita Dollmann in der Burgstadt entstanden waren. „Giebel“ und „Portrait“ waren die zwei großen Themen der drei Tage. Dabei war es der Kursleiterin wichtig, die Grundlagen der Bildgestaltung zu vermitteln. Was so einfach klingt, entpuppte sich als komplexe Aufgabe. Blende, Zeit, Iso und ihr Zusammenwirken wurden genau betrachtet. Aber auch die Eigenheiten der verschiedenen Kameratypen, Tiefenschärfe, Autofocus, Lichtführung, Objektiv-Wahl und vieles mehr wollen beachtet werden. „Selber entscheiden, wie das Foto wird, und sich nichts von der Kamera aufzwängen lassen,“ ist das Motto der Kursleiterin. Daher gelte es, genau zu wissen, wie alles zusammenhängt und sich auswirkt, damit möglichst wenig am fertigen Foto geändert werden muss. Das Fotografieren sei ein zeitaufwändiges, intensives Hobby, aber es verschaffe tolle Erfolgserlebnisse. „Durch unsere gemeinsame Fotosafari habe ich alte Ecken in Harburg ganz neu für mich entdeckt,“ gesteht Rita Dollmann. Bereits 2019 war ein Fotokurs nach der Theorie in Harburg mit ihr in die Toskana gefahren. Bei der Vernissage bedankten sich die Teilnehmer für die interessanten neuen Erkenntnisse und waren sich einig in der Hoffnung „dass es 2026 wieder eine Fotoreise mit Rita nach Italien geben möge.“

