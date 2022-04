Harburg

18:00 Uhr

An der Harburg werden bald Parkgebühren fällig

Plus Wer in Harburg in bestimmten Bereichen parken will, muss bald Gebühren bezahlen. Das sind die Beschlüsse des Stadtrats.

Von Wolfgang Widemann

Immer mehr Menschen kommen nach Harburg, um dort ihre Freizeit oder ihren Urlaub zu genießen. Seit ein paar Jahren sind die Altstadt, die steinerne Brücke und der sogenannte Wörnitzstrand an der Grasstraße stark frequentiert, die hoch über dem Ort gelegene Burg ist ohnehin seit jeher eine der größten Sehenswürdigkeiten im weiten Umkreis. Die Verantwortlichen der Kommune freut diese Entwicklung. Doch die bringt auch steigende Kosten mit sich. Deshalb hat der Stadtrat nun beschlossen, in bestimmten Bereichen Parkgebühren zu erheben. Zudem sollen bereits bestehende Tarife erhöht werden.

