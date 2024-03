Harburg

17:43 Uhr

Die Asyl-Unterkunft in Harburg wird jetzt gebaut

In Modulbauweise wird derzeit im Bereich am Oberen Wannenberg in Harburg eine provisorische Unterkunft für bis zu 80 Flüchtlinge errichtet.

Plus Ein Investor startet in Harburg mit dem Bau eines Komplexes aus Wohncontainern. So sehen die Details des Projekts aus.

Von Wolfgang Widemann

Seit rund einem halben Jahr dient die alte Turnhalle in Harburg als Notunterkunft für Flüchtlinge. Es ist das einzige Gebäude dieser Art, das der Landkreis Donau-Ries für diesen Zweck verwendet. Die Situation ist alles andere als optimal. Vereine und Institutionen in der Burgstadt können die Halle nicht mehr nutzen und die Asylbewerber aus verschiedenen Nationen leben und schlafen dort auf engstem Raum, nur getrennt durch Vorhänge. Dieser Zustand soll sich jetzt bald ändern.

Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei am Oberen Wannenberg nördlich des Orts sind seit der vorigen Woche zahlreiche Arbeiter tätig. Mithilfe eines großen Autokrans werden Dutzende von Wohncontainern platziert. Zuvor war eigens ein Fundament dafür geschaffen worden. In sogenannter Modulbauweise entsteht vorübergehend ein zweigeschossiger Komplex für bis zu 80 Flüchtlinge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen