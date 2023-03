Auf dem Schulhof in Harburg findet ein Fahrradbasar statt

In Harburg können am 18. März Gebrauchträder verkauft werden. Und es geht um das Thema Radentscheid Bayern.

Am 18. März organisiert der Ortsverband der Grünen in Harburg einen Fahrradbasar. Dieser findet von 10 Uhr bis 13 Uhr an der Harburger Grund- und Mittelschule statt. Dort können Privatpersonen ihre ausgedienten Fahrräder an Interessierte verkaufen.

Kinder wachsen schnell und benötigen oft jedes Jahr ein Rad in einer neuen Größe. Früher wurden bei den meisten Familien die Räder ganz selbstverständlich an die jüngeren Geschwister weitergegeben, wenn die älteren zu groß dafür geworden waren. Die meisten Kinderfahrzeuge sind in diesem Fall immer noch in einem guten Zustand. Deswegen organisieren die Harburger Grünen einen Fahrradbasar für solche Gebrauchträder - aber auch für Erwachsenenräder. Damit wollen sie außerdem einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten.

ADFC überprüft beim Basar in Harburg die Räder auf Verkehrstauglichkeit

Für die Verkäufer fällt pro Rad eine Standgebühr in Höhe von 2 Euro bei Kinderfahrzeugen und 3 Euro bei Erwachsenenfahrrädern an. Räder, die nicht verkauft werden, müssen am selben Tag wieder mitgenommen werden. Der Fahrradbasar wird vom Fahrradhändler Zweirad Uhl durch eine Spende und vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Donau-Ries unterstützt. Vertreter des ADFC werden vor Ort eine Checkliste anbieten, mit der die Verkehrstauglichkeit der Räder geprüft werden kann.

Während des Fahrradbasars informieren der ADFC und der Grüne Ortsverband Harburg auch über den aktuellen Stand des Bürgerbegehrens Radentscheid Bayern. Inzwischen wurden über 100.000 Unterschriften an die politischen Vertreter übergeben. Das Bayerische Innenministerium hat nun für die Prüfung bis zum 10. März Zeit. Mehr Informationen dazu gibt es am Samstag, 18. März, in Harburg oder auf der Internetseite www.radentscheid-bayern.de. (AZ)

