Ausflugstipp zum Muttertag: Kunst im Märker-Park in Harburg

Pünktlich zum Muttertag 2022 findet im Märker Park in Harburg wieder "Kunst im Park" statt. Alle Infos zu Uhrzeiten, Ausstellern und Eintritt.

Am Muttertag am Sonntag, 8. Mai, findet im Märker Park in der Mündlingerstraße in Harburg der beliebte Event "Kunst im Park" statt. Von 11 bis 17 Uhr ist der Park mit vielen Ausstellern belebt. Keramik, Holz, Metall und viele andere Künste werden von Dutzenden aus ganz Bayern angereisten Ausstellern vorgeführt.

Vielfältiges Angebot bei dem Event "Kunst im Park"

Das Angebot erstreckt sich von Schmuck über Schnitzereien zu Gartendekoartikel. Nach zwei Jahren Pause freuen sich die Veranstalter, der Heimatverein Harburg, auf dieses einmalige Ambiente bei Kunst im Park. Ein Blumenverkauf rundet die Veranstaltung ab und stimmt auf den Sommer ein.

Für das leibliche Wohl sorgt der Heimatverein Harburg mit Steak, Messwürsten, Kaffee und Kuchen. Es klingt ganz nach einem idealen Muttertagsausflug nach Harburg. Der Eintritt ist kostenlos. (AZ)